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Произошло задымление на складе в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Произошло задымление на складе в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Леснорядская улица Карта всех событий

В центре столицы произошло задымление в одноэтажном складском помещении. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по городу во вторник, 11 апреля.

По информации ведомства, инцидент произошел на улице Леснорядской около 7:50. На вызов прибыла бригада пожарных. После проверки выяснилось, что в здании произошло короткое замыкание.

— Пострадавших в результате инцидента нет, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Еще один пожар произошел в Подмосковье. Загорелась крыша складского здания № 26а на улице Панфилова в Нахабине. Огонь распространился на площади 1800 квадратных метров. Для ликвидации привлекли 44 человека и 13 единиц техники.

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