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Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано

Степан Жирнов
Происшествия
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
Московская область, городской округ Красногорск, рабочий посёлок Нахабино, улица Панфилова, 26А Карта всех событий

Пожарные ликвидировали открытое горение складского здания в подмосковном Красногорске. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области в понедельник, 10 апреля.

По информации ведомства, с языками пламени удалось справиться к 16:06.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Сам пожар начался в рабочем поселке Нахабино в 14:42. Загорелась крыша складского здания № 26А по улице Панфилова. Площадь пожара составила 1800 квадратных метров.

Для тушения были привлечены 44 человека и 13 единиц техники. К 15:45 возгорание было локализовано.

По предварительным данным пострадавших нет. По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку.

МЧС Следственный комитет Нахабино Красногорск Московская область
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