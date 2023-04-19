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Более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты в Кузбассе из-за пожара

Лейла Алиева
Происшествия
Более 180 горнорабочих эвакуируют с шахты в Кузбассе из-за пожара
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С шахты «Распадская» в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих из-за пожара. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

— Проводится эвакуация 181 шахтера из-за возгорания, — сказал он.

Все рабочие находятся на связи. На данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.

По данным ТАСС, эвакуация людей продолжается, пострадавших, согласно предварительным данным, нет.

Еще один пожар произошел в ночь на 13 апреля в здании фермерского рынка в Химках. Он находится на Новокуркинском шоссе, 14а. Уточняется, что загорелось деревянно-щитовое строение площадью пять тысяч квадратных метров, рядом была расположена АЗС.

Кузбасс Эвакуация Пожары
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