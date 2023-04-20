Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе на Первомайской улице

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, Первомайская улица Карта всех событий

На востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Авария произошла на Первомайской улице в районе дома № 42. Два прохожих переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда в них врезался поворачивавший автомобиль. Инцидент попал в объектив видеокамеры.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», из-за ДТП задерживается отправление трамваев под номерами 11 и 12. Их маршруты временно изменены.

Другая авария произошла в подмосковном Лыткарине. Автомобиль сбил ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.