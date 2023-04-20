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Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе на Первомайской улице

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе на Первомайской улице
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Первомайская улица Карта всех событий

На востоке Москвы автомобиль сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Авария произошла на Первомайской улице в районе дома № 42. Два прохожих переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда в них врезался поворачивавший автомобиль. Инцидент попал в объектив видеокамеры.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

На месте происшествия работают оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», из-за ДТП задерживается отправление трамваев под номерами 11 и 12. Их маршруты временно изменены.

Другая авария произошла в подмосковном Лыткарине. Автомобиль сбил ребенка, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

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