Автомобиль сбил ребенка в подмосковном Лыткарине

Фото: mos.ru

Московская область, Лыткарино, Колхозная улица Карта всех событий

В Подмосковье автомобиль сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, ДТП произошло на Колхозной улице в районе дома № 5 вечером 19 апреля. Автомобиль Skoda сбил на пешеходном переходе ребенка 2013 года рождения. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Другая авария произошла на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Машина сбила велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Инцидент попал на видео.