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Автомобиль сбил ребенка в подмосковном Лыткарине

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил ребенка в подмосковном Лыткарине
Фото: mos.ru
Московская область, Лыткарино, Колхозная улица Карта всех событий

В Подмосковье автомобиль сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, ДТП произошло на Колхозной улице в районе дома № 5 вечером 19 апреля. Автомобиль Skoda сбил на пешеходном переходе ребенка 2013 года рождения. Пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Другая авария произошла на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Машина сбила велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Инцидент попал на видео.

Подмосковье ГИБДД Московская область ДТП Госпитализация
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