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Автомобиль сбил ребенка в подмосковном Лыткарине
Московская область, Лыткарино, Колхозная улица Карта всех событий
В Подмосковье автомобиль сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области в четверг, 20 апреля.
По данным ведомства, ДТП произошло на Колхозной улице в районе дома № 5 вечером 19 апреля. Автомобиль Skoda сбил на пешеходном переходе ребенка 2013 года рождения. Пострадавшего госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.
Другая авария произошла на улице Дмитрия Ульянова в Москве. Машина сбила велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу. Инцидент попал на видео.
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