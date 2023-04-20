Гастрономический фестиваль стартует с 29 апреля в Петербурге

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С 29 апреля по 9 мая на Манежной площади будет проходить Санкт-Петербургский гастрономический фестиваль.

Каждый день фестиваля на Манежной площади будут выступать музыканты и танцевальные коллективы, проходить конкурсы, в том числе посвященные петербургской кухне. На протяжении всех дней фестиваля знаменитые шеф-повара будут делиться с публикой своими секретами.

Запланирована отдельная программа для детей с конкурсами и мастер-классами.

На деловой площадке в стенах Дома кино пройдут круглые столы, конференции и панельные дискуссии, на которых обсудят самые различные темы, передает газета «Петербургский дневник».

Ранее стало известно, что популярный летний фестиваль социальной сети «ВКонтакте» пройдет в парке 300-летия Санкт-Петербурга 1 и 2 июля 2023 года, передает издание «Невские новости».

Фестиваль «Пасхальный дар» открылся в столице 14 апреля. «Вечерняя Москва» выяснила, что организаторы традиционного весеннего мероприятия подготовили для москвичей в этом году.