Песков заявил, что недопущение членства Украины в НАТО является одной из целей СВО

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей специальной военной операции. Об этом в четверг, 20 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны, — сказал он.

Комментируя визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, Песков указал, что в этой связи в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс, передает ТАСС.

20 апреля украинские СМИ сообщили, что Столтенберг прибыл в Киев. При этом визит Столтенберга ранее не анонсировали.

По мнению президента Чехии Петра Павла, страны НАТО смогут подумать о приеме Украины в альянс, только когда закончится текущий конфликт. При этом западным государствам необходимо будет оказывать украинской стороне длительную и всестороннюю поддержку.

Для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» политолог Сергей Марков.