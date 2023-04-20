Названы новые артисты, собравшие миллион слушателей за полгода существования плейлиста «Искра»

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В «Яндекс.Музыке» полгода назад появился плейлист «Искра», в который попадают самые яркие артисты из системы рекомендаций «Моя волна». О новых музыкантах «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе сервиса.

В плейлисте успели побывать 60 новых артистов, у каждого из которых количество слушателей в среднем увеличилось на 40 процентов.

— Нам важно делать артистов и слушателей счастливыми, поэтому мы много сил вкладываем в то, чтобы «Моя волна» ежедневно помогала первым находить свою фокусную аудиторию в максимально быстрые сроки, а вторым — открывать новых любимых музыкальных героев, о которых они могли не слышать до этого, — отметила руководитель «Яндекс.Музыки» Александра Сагалович.

Так, самый стремительный рост случился у молодого рэп-исполнителя Keendy из Белоруссии: спустя всего месяц после взлета в «Моей волне» и попадания в «Искру» число его слушателей на «Яндекс.Музыке» выросло почти в 10 раз и превысило один миллион.

Также взлетами могут похвастаться: белорусский поп-исполнитель Keer; лирический исполнитель Kenjebek Nurdolday из Казахстана; юная казахстанская R&B-исполнительница Liili — автор трека «Hot», который в своих соцсетях использовала сама Ким Кардашьян.

Сервис «Яндекс.Музыка» недавно определил самые популярные песни среди россиян за зиму. Треком, которому пользователи чаще всего ставили отметку «Нравится», стала песня исполнительницы Instasamka «За деньги да».