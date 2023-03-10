Названы самые популярные у россиян треки этой зимы

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Сервис «Яндекс Музыка» определил самые популярные песни среди россиян за зиму.

Рейтинг составлен по количеству отметок «Нравится» в системе персональных рекомендаций «Моя волна». По данным сервиса, треком, которому пользователи чаще всего ставили отметку «Нравится», стала песня исполнительницы Instasamka «За деньги да».

Трек вышел в конце ноября, а зимой его начали активно лайкать пользователи «Моей волны». Первую строчку в чарте сервиса заняла песня «Кукла Колдуна» культовой российской панк-рок-группы «Король и Шут».

Коллектив установил необычный рекорд: на данный момент в топе находятся одновременно 22 трека «Короля и Шута». Такого результата не достигала ни одна группа за последние четыре года.

Самым быстрым по скорости набирания лайков стал релиз Hoodak MP3 от Big Baby Tape и Aarne. Песня появилась в сервисе в конце января, но это не помешало ей занять третье место в топе по отметкам «Нравится». Также россияне слушали в зимний период песни исполнителей Xolidayboy, Anna Asti и White Gallows.

В декабре «Яндекс Музыка» подвела музыкальные итоги 2022 года. В топ исполнителей среди пользователей сервиса пробились «Miyagi & Эндшпиль», Егор Крид и Михаил Шуфутинский, Anna Asti, Aarne.