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Продюсер Иосиф Пригожин похудел и радикально изменил внешний вид

Никита Худяков
Общество
Продюсер Иосиф Пригожин похудел и радикально изменил внешний вид
Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Известный продюсер Иосиф Пригожин похудел и отрастил волосы на голове. Он привлек внимание широкой публики резкой сменой образа.

Пригожин появился в эфире программы «Звезды сошлись», сильно похудев и отрастив волосы на голове. Пользователи Сети считают, что продюсер помолодел в новом образе. Некоторые сочли преображение забавным, однако часть людей не поверила в такие перемены и предположила, что это двойник Пригожина.

В конце марта Пригожин оценил якобы слитую аудиозапись его разговора с российским бизнесменом и бывшим членом Совфеда Фархадом Ахмедовым. Продюсер назвал сведения о его беседе с экс-сенатором фальшивыми и подчеркнул, что это не имеет к нему никакого отношения. При этом Пригожин пояснил, что «сам чуть не поверил в то, что это он».

В СМИ была опубликована аудиозапись личного разговора, как утверждалось, Пригожина и Ахмедова. В ходе беседы стороны якобы критиковали российское руководство, выражаясь нецензурной лексикой.

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