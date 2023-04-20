«Это самое удивительное»: что могло взорваться над Киевом в ночь на 20 апреля

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В ночь на 20 апреля в небе над Киевом произошла яркая вспышка. Власти страны заявили, что это случилось из-за падения спутника, принадлежащего американскому агентству НАСА. Какой объект мог взорваться в небе над Киевом и почему в этом не обвинили Россию, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, такое заявление украинских властей едва ли поддается объяснению.

— Это самое удивительное: почему вдруг, по их версии, это спутник NASA, а не российский спутник, который целенаправленно свалился. Логического объяснения дать не могу. Насколько мне помнится, такого рода прецедентов, чтобы спутники NASA падали на территории Восточной Европы, не было, — рассказал политолог.

Собеседник «ВМ» предположил, что таким объяснением Киев мог готовиться к обвинению России в испытаниях противоспутникового оружия — якобы Россия целенаправленно направила американский спутник на Украину. Обвинения в этом ранее выдвигались американцами в отношении китайцев. И Китай, и Россия уже испытывали такое оружие, однако обычно оно применяется против собственных отработанных летательных аппаратов, уточнил Светов.

На практике такой сценарий маловероятен, уверен эксперт.

— Ситуация в мире напряженная, вряд ли мы сейчас стали бы сбивать американский спутник. Но подобная версия могла прийти в голову украинским стратегам, — заметил специалист.

Не стоит рассматривать вариант, что таким заявлением власти Киева пытаются успокоить людей, подчеркнул политолог. По его словам, о собственном населении украинские политики думают гораздо меньше, чем об отношениях с США.

Наиболее вероятная версия случившегося — ракетные удары российской армии, отметил собеседник «ВМ».

— Скорее всего, это были российские ракеты, учитывая, что воздушная тревога объявлялась на части украинской территории. Американцы свое пространство контролируют. Если спутник не падал, то они честно скажут, что он не падал. Потому что наблюдение за космическими объектами ведем и мы, и китайцы, — резюмировал специалист.