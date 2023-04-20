Компания Group-IB продолжит работу в России под брендом F.A.С.С.T

Фото: pixabay.com/Lukas

Специализирующаяся на информационной безопасности компания Group-IB, основанная бизнесменом Ильей Сачковым, объявила о продаже российской части бизнеса локальным акционерам. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

— В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB, одной из ведущих международных компаний по кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом, — говорится в заявлении.

Отмечается, что развитие бизнеса в России продолжится под новым брендом — F.A.С.С.T. От использования прошлого бренда компания решила отказаться до конца 2023 года. При этом бренд Group-IB продолжит использовать на международном рынке материнскую компанию, зарегистрированную в Сингапуре, передает «Газета.ru».

В конце декабря прошлого года Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать ОС Windows. Эксперт в области IT Артем Геллер рассказал «Вечерней Москве», что этот шаг свидетельствует о намерении компании вернуться в Россию. Примеру IT-гиганта в скором времени последуют и другие иностранные корпорации.