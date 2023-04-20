Расстрелявших берлогу с медведями трех красноярских браконьеров нашли по видео в Сети

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В Красноярском крае оперативники нашли трех местных жителей, которые расстреляли берлогу со спящей медведицей с медвежатами и выложили видео в Сеть. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе МВД РФ по региону.

Выяснилось, что события произошли еще в апреле 2021 года в 15 километрах от поселка Октябрьского. При этом у злоумышленников не имелось соответствующего разрешения на охоту. После того как браконьеры разделали на месте туши животных, они увидели их непригодность для использования и оставили там же.

В ходе обысков у одного из мужчин были обнаружены банки с порохом весом более 700 граммов, 76 патронов различного калибра, а также однозарядное гладкоствольное охотничье ружье. У другого браконьера силовики нашли две металлические банки с 300 граммами пороха.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела за незаконную охоту и незаконное хранение оружие. Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде, говорится на сайте ведомства.

В начале марта на Сахалине задержали подозреваемого в незаконной охоте на краснокнижных оленей.