Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог Мухина перечислила замедляющие старение продукты

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Мухина перечислила замедляющие старение продукты
Фото: shutterstock

Определенные пищевые привычки могут замедлить старение и снизить риск заболеваемости в пожилом возрасте. Врач-диетолог Марият Мухина дала рекомендации по питанию для людей старшего возраста.

Врач отметила, что еда должна быть сбалансирована и богата витаминами и минералами, чтобы обеспечить регенерацию клеток.

Она порекомендовала добавить в ежедневный рацион рыбу. В этом продукте содержатся регенеративные компоненты, которые необходимы пожилым людям. Мухина отметила, что можно отдавать предпочтение недорогой, но свежей рыбе. Лучше всего есть кильку, треску, скумбрию, анчоусы.

Не стоит включать в рацион большое количество мяса, так как этот продукт повышает холестерин. Диетолог порекомендовала есть курицу или свинину не больше двух раз в неделю. Лучше всего отдавать предпочтение субпродуктам.

В рацион нужно обязательно включить овощи с низким гликемическим индексом: брокколи, капусту, морковь и свеклу. Кроме того, нужно есть каши, приготовленные на воде, передает Nation news.

В свою очередь диетолог Людмила Микитюк посоветовала включить в рацион луковый суп. Он насыщает организм железом, витаминами А, Е, С и В. Кроме того, суп может наладить состояние почек и предотвратить анемию, передает газета «Петербургский дневник».

Болгарский перец поможет пожилым людям в профилактике атеросклероза, подагры, диабета и гипертонической болезни. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Здоровье Старость Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте