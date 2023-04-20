Диетолог Мухина перечислила замедляющие старение продукты

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Определенные пищевые привычки могут замедлить старение и снизить риск заболеваемости в пожилом возрасте. Врач-диетолог Марият Мухина дала рекомендации по питанию для людей старшего возраста.

Врач отметила, что еда должна быть сбалансирована и богата витаминами и минералами, чтобы обеспечить регенерацию клеток.

Она порекомендовала добавить в ежедневный рацион рыбу. В этом продукте содержатся регенеративные компоненты, которые необходимы пожилым людям. Мухина отметила, что можно отдавать предпочтение недорогой, но свежей рыбе. Лучше всего есть кильку, треску, скумбрию, анчоусы.

Не стоит включать в рацион большое количество мяса, так как этот продукт повышает холестерин. Диетолог порекомендовала есть курицу или свинину не больше двух раз в неделю. Лучше всего отдавать предпочтение субпродуктам.

В рацион нужно обязательно включить овощи с низким гликемическим индексом: брокколи, капусту, морковь и свеклу. Кроме того, нужно есть каши, приготовленные на воде, передает Nation news.

В свою очередь диетолог Людмила Микитюк посоветовала включить в рацион луковый суп. Он насыщает организм железом, витаминами А, Е, С и В. Кроме того, суп может наладить состояние почек и предотвратить анемию, передает газета «Петербургский дневник».

Болгарский перец поможет пожилым людям в профилактике атеросклероза, подагры, диабета и гипертонической болезни. Об этом рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.