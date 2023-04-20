«Негативные реакции»: невролог Беленко рассказала, где в организме человека живет стресс

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Высокий уровень стресса рано или поздно скажется на здоровье и на самочувствии человека. О том, как именно на организм влияют сильные переживания, «Вечерней Москве» рассказала врач — невролог-вегетолог, кандидат медицинских наук, соучредитель Клинического центра вегетативной неврологии Елена Беленко.

По ее словам, нагрузки и стрессы влияют на работу внутренних органов. При этом все негативные реакции — учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, чувство нехватки воздуха, вздутие и тяжесть в животе, повышенная потливость, недостаток энергии и многое другое — реализуются через вегетативные нервные узлы.

— Работой наших внутренних органов управляет вегетативная нервная система, — говорит Беленко. — Это достаточно сложная система, состоящая из нервных узлов и сплетений. В ее обязанности входит сохранение постоянства работы внутренних органов. Для этого она сама меняет свою работу, подстраивается под новые условия внешней или внутренней среды. То есть при любом виде нагрузки (интеллектуальной, физической, эмоциональной) будут возникать изменения в работе вегетативных нервных центров. И чем сильнее нагрузка, тем больше обязанностей у нервных центров, тем выше напряжение в их работе.

Как отмечает собеседница «ВМ», частью вегетативной нервной системы являются симпатические узлы, которые лежат на поперечных отростках позвонков и связаны между собой, составляя цепочку. Каждый узел выполняет свою задачу: какой-то отвечает за сердце, какой-то — за дыхание и так далее. Именно они фильтруют входящие стрессовые сигналы, которые преобразуются в электрические импульсы.⠀

— В норме, когда уходит стрессовая нагрузка, нервные узлы возвращаются в состояние спокойной работы. Но так происходит не всегда. Влияние различных видов стресса имеет свойство накапливаться, изменяя работу вегетативных нервных узлов и приводя их в состояние постоянного функционального напряжения. И тогда будут возникать сбои в работе внутренних органов, подконтрольных симпатическим нервным узлам, — предупреждает врач.

Понять, какие именно узлы находятся в состоянии избыточного напряжения, позволяет инфракрасная термография. Прибор улавливает инфракрасное излучение с поверхности тела человека и преобразует его в тепловой портрет.

На основании такого портрета впоследствии можно разработать систему лечения для пациента, который страдает от стрессов.

— Имея информацию о том, где именно произошел сбой в работе вегетативной нервной системы, можно разработать план лечения, восстановления именно этого участка нервной цепочки. Наша нервная система очень пластична, и в ней всегда сохраняется способность к восстановлению спокойной работы, без стресса, — заключила Беленко.

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