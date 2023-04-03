Психолог Наумова объяснила, почему весной растет напряжение на работе

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По результатам исследования, более 70 процентов россиян отмечают рост пассивной агрессии на работе и напряженную обстановку этой весной. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Натальи Наумовой, почему в весенний период растет напряжение в коллективе и люди начинают чаще выгорать.

Почему возникает напряжение на работе

По ее словам, эмоциональное выгорание и усталость возникают у человека, потому что в межсезонье меняется продолжительность светового дня. На данный момент солнце активизировало выработку витамина D, который помогает организму перестроиться.

— Световой день сильно влияет на работу головного мозга. В зимний период мы потребляем мало солнечного света. Организм истощился, и образовался авитаминоз из-за недостатка витамина D. Также замедлился обмен веществ. Сейчас, когда солнечные лучи начинают попадать на кожу человека, начинается активная работа нейромедиаторов головного мозга. Гормональный статус претерпевает значительные изменения, вырабатываются дофамин и серотонин. Эти вещества называются «гормонами счастья». Они позволяют человеку лучше себя чувствовать в эмоциональном плане. Данная перестройка не приносит особого вреда для здорового человека. Он чувствует себя радостным, на подъеме, — объяснила Наумова.

Но если у человека есть психическое расстройство или он находится в сильном стрессе, такой период будет проходить для него тяжело. А концентрация выбросов негатива будет происходить на работе, так как большую часть дня человек проводит среди коллег, отметила Наумова.

— Будут проявляться бессонница, недовольство жизнью, агрессия, напряжение. Нервная система не справляется во время процесса перестройки. Если вы знаете о наличии психического заболевания, то нужно обратиться к врачу, он скорректирует лечение. Весной препаратов нужно употреблять чуть больше, — подчеркнула специалист.

Как помочь организму пережить этот период

Психолог заверила, что умеренные физические нагрузки, правильное питание и налаженный режим сна помогут нервной системе справиться с истощением и пережить период перестройки организма.

— Важно больше двигаться, добавить в свою жизнь физическую нагрузку. Необходимо задействовать мышцы тела, а не лежать на месте. Бездействие может вызвать депрессию. Кроме того, необходимо соблюдать правильное питание и режим сна. Я рекомендую в этот период ложиться спать не позднее 22:30, особенно тем, кто испытывает раздражение. В период до двух часов ночи активно вырабатывается мелатонин. Этот гормон позволяет почувствовать прилив сил и справиться с истощением нервной системы, — посоветовала Наумова.

Собеседница «ВМ» отметила, что нужно заниматься приятными делами, уделять время хобби, встречаться с друзьями, ходить в театры и парки. Жизнь не должна крутиться только вокруг работы и бытовых дел. Необходимы разнообразие и позитивные мысли.

Более того, важно ограничить доступ негативной информации и эмоций в свою жизнь, подчеркнула психолог.

— Я рекомендую не читать плохие новости, избавиться от злости, ревности и чувства несправедливости. Ограничить все раздражающие факторы, чтобы помочь организму восстановиться и окрепнуть, — подытожила Наумова.