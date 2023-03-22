Как проявляется кризис 30 лет и почему он опасен

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Кризис 30 лет — один из важнейших периодов самоопределения, полной переоценки ценностей и пересмотра своей жизни. Чаще всего он начинается за несколько лет до дня-икс и сопровождается огромным количеством вопросов: как быть, куда идти, что делать и кто я на самом деле. Разрушается в определенном смысле картина мира и жизни, которая формировалась до этого момента. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Кристины Дюран, почему так происходит, чем опасен кризис и как перенести этот период.

К 30 годам человек взрослыми глазами смотрит на жизнь, делает новые выводы и начинает переосмысливать себя. Чаще всего, попадая в такой кризис, человек обнаруживает, что недоволен тем, что он получил, и, соответственно, начинается поиск решений, направлений, выбор новой профессии, сферы деятельности, формата существования.

Если не пережить этот кризис корректно, то с большей силой он возобновится в следующий неизбежный кризисный период, который наступает ближе к 40 годам.

Необходимо понимать, что подобные кризисы чаще случаются с думающими людьми, с теми, у кого хороший потенциал. Если вы будете смелыми и честными перед собой, то после выхода из кризиса вы станете более сильным, устойчивым и большим в метафорическом смысле.

Человек в преддверии 30-летия начинает понимать, что старые модели поведения либо его не удовлетворяют, либо они просто не работают, так как изжили себя. Второй момент — это состояние дезориентации, в котором находится человек, и непонимания, как ему выстраивать свою жизнь, так как старые модели не работают, а новые еще не сформированы.

Помимо дезориентации человек сталкивается с состоянием тревоги, страхом, переживаниями, стрессом, потому что будущее не имеет четких очертаний, в связи с чем остается неясным.

На этом фоне у человека может развиться апатия, разочарование, и даже произойти вход в депрессивное состояние. Потому что идеальная картинка того будущего, которое он себе нарисовал, в этот период рассыпается.

И тогда человек ощущает потерю смысла жизни, пустоту — с этой точки начинаются его сознательное движение и рост.

По итогам выхода из кризиса после переосмысления своих ценностей, пересмотра потребностей, шаблонов, в которых существовал ранее, человек начинает двигаться более четко, рационально, размеренно. Ставит перед собой новые цели и задачи с учетом полученной свободы и реализуется с большей мотивацией и оптимизмом. С большим пониманием того, кто он есть на самом деле, с уважением к себе, к своему выбору, с большей долей любви к себе.

Если произошел такой кризис, несмотря на то что в моменте все кажется каким-то утраченным, печальным, все же стоит радоваться, так как такие кризисы расширяют сознание и помогают выбрать самое лучшее направление для реализации себя в жизни.