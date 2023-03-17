Бич всех «белых воротничков»: почему выгорание на работе может быть смертельно опасным

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Выгорание на работе — довольно частое явление, особенно среди офисных сотрудников. Возникает оно в результате эмоционального перенапряжения, являющегося, по сути, постоянным спутником жителей мегаполиса. Чем опасно выгорание и как отличить его от других эмоциональных состояний, читайте в материале «Вечерней Москвы».

По словам психотерапевта Евгения Фомина, выгорание — это осложненный вариант затянувшегося стресса, который препятствует нормальной деятельности и социальной адаптации человека.

— Во время выгорания трудно принимать решения, сложно качественно исполнять свои трудовые обязанности. Человек перестает получать удовольствие от событий и явлений, которые прежде поднимали ему настроение или как минимум вызывали положительные эмоции, — сказал спикер.

Более того, состояние психического и физического истощения при выгорании возникает в ответ на эмоциональное перенапряжение при работе, добавил Фомин.

— Разница выгорания и стресса лишь в том, что стресс — временное явление, а выгорание — это состояние перманентного стресса, который может длиться годами, — продолжил собеседник «ВМ».

Фомин уточнил, что в Японии для этого явления выделили отдельный термин.

— Дело в том, что от крайней степени выгорания человек может умереть. И в Японии часто используют термин «кароси», означающий смерть от переработки. Основные медицинские причины кароси — инфаркт и инсульт на фоне стресса и недоедания, — подчеркнул специалист.

В Стране восходящего солнца, по словам психотерапевта, кароси — бич среди «белых воротничков».

Дабы избежать таких последствий, нужно изменить свое отношение к стрессу:

— Старайтесь в стрессе искать положительные моменты. Ведь он организму тоже нужен, нам важно учиться преодолевать это эмоциональное состояние. Но когда он затягивается, то никакая адаптация не поможет. Начинается стадия декомпенсации, при которой эмоциональные и физиологические силы иссекают и мы искаженно начинаем реагировать на происходящие события. В таких случаях следует обращаться к психотерапевту.

Выйти из напряжения, как считает собеседник «ВМ», позволят нервно-мышечная релаксация по методике Джекобсона, спортивные занятия и дыхательные практики.

В совокупности данные процедуры позволят перевести ментальное перенапряжение в мускульное, что разгрузит когнитивную сферу человека и расслабит его, заключил Фомин.

Между тем, по данным Bloomberg, более 40 процентов людей, работающих за компьютером, чувствуют выгорание на работе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Future Forum среди сотрудников офисов, проживающих в США, Великобритании, Японии, Австралии, Германии и Франции.