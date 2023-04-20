«Изменится в лучшую сторону»: москвичам рассказали о погоде на выходные

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В предстоящие выходные москвичей ждет теплая солнечная погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По его словам, в пятницу, субботу и воскресенье Москва и область будут находиться в зоне комфортной погоды.

— В пятницу и субботу ожидается малооблачная ясная погода. Температура воздуха днем в эти дни будет плюс 15–17 градусов тепла в столице и 13–18 градусов выше нуля в Московской области. В ночные часы заморозков ждать не стоит. В Москве ночью воздух будет остывать до 3–5 градусов, а по Московской области — от 1 до 6 градусов выше нуля, — рассказал он.

В эти дни ожидается северный и северо-западный ветер. В утренние часы он будет слабым, а в дневные часы его сила составит 6–11 метров в секунду, отметил Ильин.

Эксперт подчеркнул, что атмосферное давление в пятницу и субботу будет ровным: около 748–749 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье погода немного изменится в лучшую сторону, сообщил синоптик.

— Температура воздуха в Москве вырастет до 18–20 градусов тепла, а в области она составит плюс 16–21 градус. Осадков не ожидается. Ветер повернет на запад, а его сила составит 5–10 метров в секунду. Можно смело отправляться на прогулку, — сказал специалист.

Атмосферное давление в воскресенье немного подрастет и составит около 752 миллиметров ртутного столба, подытожил Ильин.

До этого синоптик Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет летняя погода. По его словам, температура воздуха в Москве в мае будет умеренной, летняя погода наступит в городе во второй половине месяца. Тишковец отметил, что температура превысит климатическую норму и днем будет достигать 19 градусов.