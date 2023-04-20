Пенсионерка из Москвы пропала после общения с телефонными мошенниками

Фото: СК РФ

Пожилая жительница столицы пропала без вести после того, как стала жертвой телефонных мошенников. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 20 апреля.

По ее словам, аферисты сперва вынудили 77-летнюю москвичку перевести им крупную сумму денег, а потом убедили ее покинуть квартиру и уехать, лишив возможности поддерживать связь с родственниками.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство с целью получения имущества». Сотрудники СК совместно с оперативниками МВД разыскивают как преступников, так и пенсионерку. По информации следствия, женщина может находиться за пределами столичного региона.

18 апреля в центре столицы у другого пенсионера украли 295 тысяч рублей.