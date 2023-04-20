Собянин упростил порядок размещения зарядных станций для электромобилей в Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В столице упростили порядок размещения зарядных станций для электромобилей. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Раньше, чтобы установить такую зарядку на земле, принадлежащей городу, надо было участвовать в специальных торгах. Теперь эту возможность получили арендаторы городских земельных участков, — пояснил глава города.

Для этого необходимо написать заявление, а также предоставить список некоторых документов в специальную Межведомственную комиссию и заключить дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка с департаментом городского имущества.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На данный момент на городских улицах установлено больше 400 зарядных станций для электромобилей и порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр также сообщил, что все городские столичные службы будут постепенно переведены на электромобили. По его словам, 80 процентов пассажирских перевозок уже осуществляется электрическим транспортом.