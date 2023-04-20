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Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Никольской улице

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль столкнулся с мотоциклом на Никольской улице
Фото: Денис Воронин / АГН Москва
Москва, Никольская улица Карта всех событий

В центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Движение в сторону Старой площади затруднено, заняты три ряда. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Другое ДТП произошло на Первомайской улице на востоке столицы. Выполняя поворот, водитель автомобиля не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора, и сбил их. Инцидент попал на видео.

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