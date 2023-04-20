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Столичный проект «Неделя легкой атлетики» получил приз премии Sport Business Awards

Никита Худяков
Город
Столичный проект «Неделя легкой атлетики» получил приз премии Sport Business Awards
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Проект «Неделя легкой атлетики» получил приз премии Sport Business Awards в номинации «Прорыв года». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

— В Москве состоялась церемония награждения победителей шестой ежегодной премии Sport Business Awards. Авторитетное жюри выбрало проект «Неделя легкой атлетики» лучшим в номинации «Прорыв года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что жюри отметило нестандартный подход и креатив к продвижению спортивного мероприятия, которое создало «прорыв» в области всей легкой атлетики в России.

Sport Business Awards является престижным конкурсом в области спортивного бизнеса, объединяющим профессионалов страны в сферах управления, инноваций, строительства и технологий.

17 апреля стало известно, что в финале Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре победу одержали 13 московских учеников, еще 15 стали призерами соревнований. Всего в итоговом этапе состязаний приняли участие более 250 ребят из 81 региона России.

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