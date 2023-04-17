Жители Москвы завоевали 28 дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В финале Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре победу одержали 13 московских учеников, а еще 15 стали призерами соревнований. Всего в итоговом этапе состязаний приняли участие более 250 ребят из 81 региона России. Об этом стало известно в понедельник, 17 апреля.

Финал олимпиады состоялся в Нижегородском государственном педагогическом университете имени Козьмы Минина. Школьники продемонстрировали свои знания в теоретико-методическом туре. Во втором этапе ребята посоревновались в легкой атлетике, спортивных играх и гимнастике.

В перерывах между состязаниями школьники приняли участие в мастер-классах и квиз-турнире на спортивную тематику. Кроме того, для учеников провели творческий вечер с участием молодежной кавер-группы и обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду.

Ребята в рамках Всероссийской олимпиады школьников могут продемонстрировать свои знания по 24 дисциплинам. Победители и призеры заключительного этапа могут поступить без экзаменов в любой российский вуз на направления, которые соответствуют профилю олимпиады, передает официальный сайт мэра Москвы.

В финале Всероссийской олимпиады по английскому языку москвичи завоевали 63 диплома.