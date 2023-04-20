Эксперт Садыкова рассказала, как правильно удалить клеща с кожи

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Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова рассказала, какие ошибки совершают многие при удалении клещей с кожи.

По ее словам, бывали случаи, когда люди поливали насекомых маслом и различной химией. Также некоторые люди пытался проткнуть или прижечь клеща. Однако, как отметила эксперт, все эти методы неэффективны.

При встрече с клещом врачи рекомендуют аккуратно выкрутить насекомое. Перед этим обязательно нужно защитить руки, а также подготовить емкость, куда можно убрать паразита. В противном случае клещ может присосаться снова, передает NewsNN.

Компания «Росгосстрах» и исследовательский центр «Зарплата.ру» в ходе исследования выяснили, что 59 процентов россиян хотя бы однажды кусал клещ, а каждый пятый из опрошенных вынужден был лечиться от последствий укуса, передает RT.

Ранней весной в столичном регионе начинается период активности клещей. Как защититься от клещей, что делать при укусе и куда обращаться, «Вечерняя Москва» узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.