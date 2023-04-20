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Более 40 тысяч евро пытался пронести гражданин Украины мимо таможни в аэропорту Шереметьево

Степан Жирнов
Происшествия
Более 40 тысяч евро пытался пронести гражданин Украины мимо таможни в аэропорту Шереметьево
Фото: Пресс-служба ФТС России
Московская область, городской округ Химки, аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина Карта всех событий

В аэропорту Шереметьево гражданин Украины пытался пронести более 40 тысяч евро. Об этом сообщили в пресс-службе ФТС России в четверг, 20 апреля.

По данным ведомства, мужчина прилетел рейсом из Турции, и попытался пройти через «зеленый коридор» с крупной суммой незадекларированной иностранной валюты. Гражданина Украины остановили таможенники.

С собой у пассажира оказалось более 25 тысяч евро и около 15 тысяч долларов. В пересчете на рубли мужчина пытался незаконно ввезти более 2,3 миллиона рублей. Наличные у мужчины изъяли, вернув под расписку разрешенные для перевозки 10 тысяч долларов США.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наличных денежных средств».

Другой случай на таможне в Шереметьево произошел 13 апреля. Сотрудники ведомства пресекли попытку вывезти из страны тонну бивней мамонта.

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