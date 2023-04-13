Таможенники пресекли попытку вывоза контрабандой тонны бивней мамонта в Китай

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Московская область, Химки, Шереметьевское шоссе, вл37 Карта всех событий

В грузовом терминале аэропорта Шереметьево сотрудники таможни задержали ящики с тонной бивней мамонта. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что груз следовал из Белоруссии в Китай путем транзита через Россию. Отправку оформила столичная фирма, указав, что в ящиках находится «поделочный материал». Таможенники не исключают, что груз везли напрямую из России.

В ящиках обнаружили 95 фрагментов распиленных бивней. Позднее экспертиза показала, что они принадлежали мамонтам, которые тысячи лет назад обитали на территории современной Якутии.

Стоимость такого груза оценивается в 20 миллионов рублей. Подобные товары можно вывозить из России только при наличии лицензии Министерства культуры РФ.

В отношении руководителя фирмы возбудили уголовное дело. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей, передает Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню».

Гражданин Китайской народной республики до этого попытался ввезти в Россию семьдесят килограммов игрушек в виде популярного персонажа Чебурашка. Осмотрев груз пассажира, сотрудники таможенной службы насчитали почти 1200 плюшевых «особей».