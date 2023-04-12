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Гражданин КНР попытался ввезти в Россию 70 килограммов плюшевых Чебурашек

Полина Пашкина
Происшествия
Гражданин КНР попытался ввезти в Россию 70 килограммов плюшевых Чебурашек
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Гражданин Китайской Народной Республики попытался ввезти в Россию семьдесят килограммов игрушек в виде популярного персонажа Чебурашка. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Уточняется, что неожиданную находку обнаружили уссурийские сотрудники таможенной службы. Их внимание привлек гражданин КНР, который приехал в Россию на автобусе. При нем был багаж из семи мешков весом по 10 килограммов каждый.

Осмотрев груз китайского пассажира, сотрудники таможенной службы насчитали почти 1200 плюшевых «особей» Чебурашки, передает Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню».

Гражданин КНР объяснил, что ввез 70 килограммов игрушек в Россию для передачи другу. Он намеревался продавать контрафактных Чебурашек на рынке. Правообладателем мультипликационного героя Чебурашка является «Союзмультфильм». Компания потребовала привлечь злоумышленника к ответственности.

Товар у мужчины изъяли, ему грозит штраф.

В январе Роскачество анонсировало проверку игрушек в виде Чебурашки. После выхода одноименного фильма товары в большом количестве появились на различных маркетплейсах, однако пользователи начали оставлять негативные отзывы о них из-за качества продукции.

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