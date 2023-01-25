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Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашек

Араз Салехов
Общество
Роскачество проверит игрушки в виде Чебурашек
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Роскачество собирается начать проверку игрушек в виде Чебурашки. Об этом говорится в сообщении организации.

— Вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги специалисты проверят детские игрушки в виде персонажа Чебурашка, — говорится в сообщении.

В связи с выходом одноименной картины рынок наполнили Чебурашки самого разного качества — чаще всего это обезличенные изделия китайского производства, которые продаются на маркетплейсах. Ведомство приняло решение проверить эти изделия из-за участившихся негативных отзывов о качестве такой продукции, сообщает сайт Роскачества.

Серия популярных плюшевых монстров из хоррор-игры Poppy Playtime — Хагги Вагги и Кисси Мисси — еще совсем недавно красовалась во всех детских магазинах и на маркетплейсах. Однако после того как Роскачество выявило опасные химикаты в игрушках, все крупные участники рынка онлайн- и офлайн-ретейла незамедлительно приняли решение убрать небезопасный товар с продажи.

Какой вред могли нанести эти «монстры» детям, «Вечерняя Москва» узнала у президента ассоциации индустрии детских товаров Антонины Цицулиной.

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