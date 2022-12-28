Лучше выбросить: чем опасны для здоровья плюшевые монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси

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Серия популярных плюшевых монстров из хоррор-игры Poppy Playtime — Хагги Вагги и Кисси Мисси — еще совсем недавно красовались во всех детских магазинах и на маркетплейсах. Однако после того как Роскачество выявило опасные химикаты в игрушках, все крупные участники рынка онлайн- и офлайн-ретейла незамедлительно приняли решение убрать небезопасный товар с продажи. Какой вред могли нанести эти «монстры» детям, «Вечерняя Москва» узнала у президента ассоциации индустрии детских товаров Антонины Цицулиной.

По ее словам, любая небезопасная продукция должна быть снята с рынка. Это единое правило абсолютно для всех детских товаров.

— Ежегодно Роскачество публикует перечень игрушек, в составе которых были обнаружены опасные вещества или материалы. Затем эти товары извлекаются со всех полок магазинов, — рассказала спикер.

Эксперт уточнила, что в течение года ведомство проводит более двух тысяч проверок, в результате чего и обнаруживаются нарушения.

— Кстати, в этот список попал не только Хагги Вагги, но и еще один довольно нашумевший кейс — детский химический набор для проведения опытов, — сообщила Цицулина.

Оказалось, что химический состав в этих игрушках может спровоцировать у ребенка серьезные аллергические реакции и вызвать отравление.

— Вещества, содержащиеся в наборах и упомянутых мягких «монстрах», способны вызвать раздражение или астматический приступ. У нас пока не было зафиксировано подобных эксцессов, связанных с серией игрушек Хагги Вагги. Но фиксировались летальные исходы, когда дети глотали магнитные шарики от других игрушек или пробовали реактивы из наборов юного химика, — привела пример эксперт.

Собеседница «ВМ» порекомендовала выбрасывать игрушки, признанные экспертами небезопасными, даже если ваше чадо успело к ним привязаться. А взамен лучше купить безопасный товар, которого на рынке сейчас в избытке, заключила Цицулина.