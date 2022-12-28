Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лучше выбросить: чем опасны для здоровья плюшевые монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Лучше выбросить: чем опасны для здоровья плюшевые монстры Хагги Вагги и Кисси Мисси
Фото: shutterstock

Серия популярных плюшевых монстров из хоррор-игры Poppy Playtime — Хагги Вагги и Кисси Мисси — еще совсем недавно красовались во всех детских магазинах и на маркетплейсах. Однако после того как Роскачество выявило опасные химикаты в игрушках, все крупные участники рынка онлайн- и офлайн-ретейла незамедлительно приняли решение убрать небезопасный товар с продажи. Какой вред могли нанести эти «монстры» детям, «Вечерняя Москва» узнала у президента ассоциации индустрии детских товаров Антонины Цицулиной.

По ее словам, любая небезопасная продукция должна быть снята с рынка. Это единое правило абсолютно для всех детских товаров.

— Ежегодно Роскачество публикует перечень игрушек, в составе которых были обнаружены опасные вещества или материалы. Затем эти товары извлекаются со всех полок магазинов, — рассказала спикер.

Эксперт уточнила, что в течение года ведомство проводит более двух тысяч проверок, в результате чего и обнаруживаются нарушения.

— Кстати, в этот список попал не только Хагги Вагги, но и еще один довольно нашумевший кейс — детский химический набор для проведения опытов, — сообщила Цицулина.

Оказалось, что химический состав в этих игрушках может спровоцировать у ребенка серьезные аллергические реакции и вызвать отравление.

— Вещества, содержащиеся в наборах и упомянутых мягких «монстрах», способны вызвать раздражение или астматический приступ. У нас пока не было зафиксировано подобных эксцессов, связанных с серией игрушек Хагги Вагги. Но фиксировались летальные исходы, когда дети глотали магнитные шарики от других игрушек или пробовали реактивы из наборов юного химика, — привела пример эксперт.

Собеседница «ВМ» порекомендовала выбрасывать игрушки, признанные экспертами небезопасными, даже если ваше чадо успело к ним привязаться. А взамен лучше купить безопасный товар, которого на рынке сейчас в избытке, заключила Цицулина.

Здоровье Роскачество Дети Игрушки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бандеру и Байдена засунули в шопку

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев

Эталонный Запад теряет позиции

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте