Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Московские школьники поделились впечатлениями о Большой Арктической экспедиции

Евгений Силаев
Город
Московские школьники поделились впечатлениями о Большой Арктической экспедиции
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В медиацентре столичного департамента образования и науки состоялся «Звонок в Арктику» — прямая линия с участниками Большой арктической экспедиции. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба департамента.

В общении с журналистами приняли участие участники отряда «Первооткрыватели», состоящего из увлеченных спортом и туризмом школьников, а также студентов колледжей. За пять дней они преодолели 84 километра по маршруту от мыса Щербинина до мыса Челюскин.

Погодные условия позволили участникам экспедиции выйти на связь. Школьники и студенты охотно этим воспользовались и поделились своими впечатлениями.

— У нас совершенно фантастические вечера: мы останавливаемся часов в 6–6:30 по нашему времени и ложимся спать где-то часов в 12. Мы в палатке проводим 5,5 часов времени. Этого времени нам хватает, чтобы приготовить себе вкусный ужин — сегодня, например, были оладьи, — и очень много времени остается на разговоры между собой. Ребятам очень нравится, что у них есть возможность поделиться друг с другом ощущениями, мнением о том, как прошел день, чего они хотят дальше, к чему они стремятся. У нас получаются по-настоящему важные разговоры. Все это нас сплачивает, — рассказал руководитель экспедиции, директор «Лаборатории путешествий» Матвей Шпаро.

В ходе экспедиции одна из участниц похода, Александра Лазарева, отметила 17-ый день рождения. Ребята рассказали о том, как отпраздновали это событие, а также поделились впечатлениями от встречи с белым медведем.

Экспедиция началась в четверг, 13 апреля. Ее участниками стали 14 столичных старшеклассников и студентов колледжей.

В 2022 году школьники и студенты из Москвы в рамках Большой арктической экспедиции, посвященной 280-летию открытия мыса Челюскин, целую неделю во главе с полярным путешественником Матвеем Шпаро провели на самой северной материковой точке Евразии.

Арктика Москва Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте