Московские школьники поделились впечатлениями о Большой Арктической экспедиции

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В медиацентре столичного департамента образования и науки состоялся «Звонок в Арктику» — прямая линия с участниками Большой арктической экспедиции. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила пресс-служба департамента.

В общении с журналистами приняли участие участники отряда «Первооткрыватели», состоящего из увлеченных спортом и туризмом школьников, а также студентов колледжей. За пять дней они преодолели 84 километра по маршруту от мыса Щербинина до мыса Челюскин.

Погодные условия позволили участникам экспедиции выйти на связь. Школьники и студенты охотно этим воспользовались и поделились своими впечатлениями.

— У нас совершенно фантастические вечера: мы останавливаемся часов в 6–6:30 по нашему времени и ложимся спать где-то часов в 12. Мы в палатке проводим 5,5 часов времени. Этого времени нам хватает, чтобы приготовить себе вкусный ужин — сегодня, например, были оладьи, — и очень много времени остается на разговоры между собой. Ребятам очень нравится, что у них есть возможность поделиться друг с другом ощущениями, мнением о том, как прошел день, чего они хотят дальше, к чему они стремятся. У нас получаются по-настоящему важные разговоры. Все это нас сплачивает, — рассказал руководитель экспедиции, директор «Лаборатории путешествий» Матвей Шпаро.

В ходе экспедиции одна из участниц похода, Александра Лазарева, отметила 17-ый день рождения. Ребята рассказали о том, как отпраздновали это событие, а также поделились впечатлениями от встречи с белым медведем.

Экспедиция началась в четверг, 13 апреля. Ее участниками стали 14 столичных старшеклассников и студентов колледжей.

В 2022 году школьники и студенты из Москвы в рамках Большой арктической экспедиции, посвященной 280-летию открытия мыса Челюскин, целую неделю во главе с полярным путешественником Матвеем Шпаро провели на самой северной материковой точке Евразии.