Столичные школьники отправились в Большую арктическую экспедицию

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

14 столичных старшеклассников и студентов колледжей отправились в Большую арктическую экспедицию. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— С 2018 года около 40 тысяч столичных школьников приняли участие в самых разных мероприятиях на арктическую тематику. В этом году 14 самых выносливых и отважных ребят отправились уже в четвертую Большую арктическую экспедицию, — сказала она.

В ближайшие две недели школьники совершат лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин и изучат экологию и природу Арктики. Перед путешествием на Север ребята завершили учебно-тренировочные сборы и выучили теорию.

Отмечается, что ребят разделили на два отряда по семь человек. Отряд «Арктическая наука» — для тех, кто увлечен инжинирингом, естественными науками или экологической журналистикой, отряд «Первооткрыватели» — для старшеклассников, имеющих туристский опыт, передает официальный сайт мэра Москвы.

В 2022 году школьники и студенты из Москвы в рамках Большой арктической экспедиции, посвященной 280-летию открытия мыса Челюскин, целую неделю во главе с полярным путешественником Матвеем Шпаро провели на самой северной материковой точке Евразии.