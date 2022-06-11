Юные москвичи поделились впечатлениями о Большой арктической экспедиции

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Школьники и студенты из Москвы в рамках Большой арктической экспедиции, посвященной 280-летию открытия мыса Челюскин, целую неделю во главе с полярным путешественником Матвеем Шпаро провели на самой северной материковой точке Евразии. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в субботу, 11 июня.

К участию в экспедиции приглашали московских школьников и студентов 16–17 лет. Учащиеся проходили серьезный отбор: писали «Арктический диктант» и эссе, затем участвовали в учебно-тренировочных сборах. По итогам конкурса в отряд отобрали семь человек.

Из Москвы подростки полетели в Красноярск, затем — в село Хатанга, до островов Комсомольской Правды, а после — от острова Большой к мысу Челюскин, где их и встретила научная группа.

Путешествие позволило ребятам реализовать их собственные проекты, а также получить массу впечатлений.

— Мне было интересно увидеть Север глазами исследователя, проверить себя в этих условиях. И как же я была удивлена, узнав, как разнообразна Арктика! Я впервые прокатилась на санях — снег в лицо и яркое солнце, но при этом невероятное ощущение полета, — передает слова Марии Пилениекс официальный сайт мэра Москвы.

Экологические тропы являются частью познавательного туризма в любом крупном городе. В Москве такие зеленые зоны тоже имеются. Прогуливаясь по ним, можно встретить диких птиц и животных, которые занесены в Красную книгу. Где именно в столице расположены эти уникальные локации, выясняла «Вечерняя Москва».