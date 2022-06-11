Погружаясь в природу: самые живописные экологические тропы Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Экологические тропы являются частью познавательного туризма в любом крупном городе. В Москве такие зеленые зоны тоже имеются. Прогуливаясь по ним, можно встретить диких птиц и животных, которые занесены в Красную книгу. Где именно в столице расположены эти уникальные локации, выясняла «Вечерняя Москва».

Природа для всех

На территории Битцевского леса раскинулась одна из самых живописных экотроп мегаполиса под названием «Прикоснись к природе». Особенность этого места заключается в том, что один из маршрутов предназначен для слабовидящих посетителей. Для них надписи в лесопарковых зонах дублируются шрифтом Брайля. Также на протяжении маршрута, по которому проходит экотропа, установлены специальные ограды для таких посетителей. Природно-исторический парк считается второй по величине особой охраняемой природной зоной российской столицы. Длина экологической тропы составляет около трех километров.

Во время прогулок здесь можно встретить старинные дубы, которые украшают зеленую зону более трех веков. Растут в лесу столетние липы, осины и полувековые березы. Фауна на территории тоже разнообразная. Во время прогулки горожане и гости столицы смогут наблюдать за игрой белок, поведением зайцев и сов, имеются вольеры с животными и птицами.

Паря над столицей

Единственная в Москве воздушная экотропа протяженностью полкилометра называется «Природа дикая». Она расположена на ВДНХ вблизи ландшафтного парка. Высота подъема, по которому можно устроить прогулку, достигает шести метров. Дизайн тропы напоминает огромную рептилию, а деревянные ограждения похожи на чешую. Стоит конструкция на 24 опорах, которые внешне походят на шалаши, гармонично вписываясь в общий дизайн сооружения. Тропа пролегает по старинной Шереметьевской дубраве, где растут 300-летние дубы. Благодаря воздушной тропе можно рассмотреть эти растения не только снизу, но и сверху. Ширина тропы составляет полтора метра, что дает возможность одновременно прогуливаться по ней большому количеству людей. Подобных воздушных троп в мире не так уж много. Дублеры такого сооружения можно встретить в национальных парках США, Чехии и Германии.

Нереальные виды

На территории Серебряного Бора расположилась экотропа «У Бездонного озера». Ее длина составляет один километр 200 метров. Тропа пролегает мимо Бездонного озера и болота. Ее уникальность в том, что здесь можно увидеть крупнейшее в Москве тростниковое болото. Вблизи озер, которые расположены на территории зеленой зоны, можно посмотреть, как гнездятся утки-кряквы и прилетают на отдых краснокнижные птицы. Тропа наполнена редкими особо охраняемыми растениями, которые насчитывают 22 вида. На маршруте есть орнитологическая вышка, с которой открываются виды на Бездонное озеро. Фауна Серебряного Бора насчитывает около ста видов животных. Некоторых из них можно встретить во время путешествия, например, горностаев, выдру и бобров.

Динозавры и экзотические растения

В настоящий парк Юрского периода можно попасть, если отправиться на прогулку по экологической тропе Дарвиновского музея. Ее длина — 260 метров. Здесь можно увидеть редкие и древние растения, которых не встретить на других московских природных площадках. Статуи динозавров и удивительных существ встречают посетителей тропы. Вдоль маршрута установлены интерактивные аншлаги.

Из редких для столичного региона растений здесь можно встретить живое ископаемое, чей возраст превышает 200 миллионов лет. Речь идет о листопадных голосеменных реликтовых растениях гинкго билоба. Также здесь растет китайская яблоня Недзвецкого и японская вишня Саржента.

Лосиный Остров

На территории Лосиного Острова расположилась экотропа «Заповедный лес». Ее расстояние достигает четырех километров. Посетители этой локации любят общаться с крупными дикими животными — лосями и оленями, которые разгуливают по территории. Также здесь расположена лосиная биостанция. В этой точке более 700 видов растений и 300 видов животных. Здесь вздымаются ввысь многовековые сосны и дубы. Тропа идет по Верхне-Яузскому водно-болотному комплексу, который некоторые биологи называют жемчужиной острова. В дикой части этой местности живут кабаны, лоси, олени и американские норки. Оценить масштабы и красоту парка можно с вышек, которые имеются на территории.

Самая высокая точка города

А вот на территории ландшафтного заказника «Теплый Стан» оборудована экологическая тропа «У истоков рек». Она состоит из 11 участков. Посетители увидят долину реки Очаковки, балки и овраги, родник «Холодный», остановятся на Теплостанской возвышенности — самой высокой точке Москвы. Протяженность тропы составляет 4,2 километра. На территории много скамеек, где можно отдохнуть. Прогулка начинается с улицы Теплый Стан, а заканчивается возле дома 2 на улице Академика Бакулева.