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Балицкий: ВС России готовы отразить возможное наступление ВСУ в Запорожской области

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Балицкий: ВС России готовы отразить возможное наступление ВСУ в Запорожской области
Фото: Администрация президента РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, однако российская армия готова отразить возможное наступление. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, военнослужащие РФ фиксируют активизацию сил противника «в зеленой полосе», где бойцы ВСУ «собирают силы».

— Также противник занял часть серой зоны, в частности Каменку. Это не может не беспокоить, но отслеживаем ситуацию, ситуация находится под контролем у военных, — отметил Балицкий.

При этом он подчеркнул, что российские укрепления на Запорожском направлении «достаточно хорошие». В настоящее время вся материально-техническая база готова для полноценного отражения возможного нападения, передает РИА Новости.

Этой весной ВСУ попытаются устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Однако украинские союзники в Вашингтоне не верят в успех ожидаемого контрнаступления Киева, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на утекшие в Сеть документы разведки США.

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