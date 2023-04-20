Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Bloomberg: США и союзники Украины изучают возможность полного запрета экспорта в Россию

Евгений Силаев
В мире
Bloomberg: США и союзники Украины изучают возможность полного запрета экспорта в Россию
Фото: Unsplash

Ряд союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт своих товаров в Россию. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

В частности, лидеры стран G7 обсуждают подобную возможность накануне саммита в Токио, который пройдет в мае этого года. В дальнейшем к экономическому давлению на Россию планируется привлечь Евросоюз (ЕС), отмечают собеседники агентства.

Отмечается, что инициатива до конца не выработана. В частности, стороны спорят по поводу сфер, для которых будет сделано исключение. По информации источника, под запрет не попадут лекарства и сельскохозяйственная продукция, передает агентство.

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. По данным Financial Times, многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских государств, поэтому на их ограничение будет наложено вето.

Украина Экспорт Санкции Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте