Bloomberg: США и союзники Украины изучают возможность полного запрета экспорта в Россию

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Ряд союзников Украины, в том числе США, рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт своих товаров в Россию. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg.

В частности, лидеры стран G7 обсуждают подобную возможность накануне саммита в Токио, который пройдет в мае этого года. В дальнейшем к экономическому давлению на Россию планируется привлечь Евросоюз (ЕС), отмечают собеседники агентства.

Отмечается, что инициатива до конца не выработана. В частности, стороны спорят по поводу сфер, для которых будет сделано исключение. По информации источника, под запрет не попадут лекарства и сельскохозяйственная продукция, передает агентство.

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. По данным Financial Times, многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских государств, поэтому на их ограничение будет наложено вето.