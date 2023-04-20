Стоимость «Москвича-3» в комплектации «комфорт» составит от 2,25 миллиона рублей

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый автомобиль «Москвич-3» в комплектации «комфорт» будет стоить от 2,25 миллиона рублей. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе завода «Москвич».

— Новый уровень оснащения обладает более широким набором опций, что обеспечит дополнительный комфорт для водителя и пассажиров. Количество автомобилей ограничено, оформить предзаказ можно уже сегодня в официальной дилерской сети «Москвич». Цена модели в версии «комфорт» стартует от 2 миллионов 250 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

По информации производителя, новый автомобиль отличается полностью светодиодной оптикой спереди и сзади, а также серебристыми рейлингами на крыше. Кроме того, в комплектацию входит система помощи водителю.

В частности, речь идет о системе предупреждения о возможном лобовом столкновении, системе предупреждения о выезде с полос, мониторинге слепых зон и автоматическом управлении дальним светом фар, говорится на сайте завода.

Генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин ранее сообщил, что серийное производство машин «Москвич-6» планируется начать в июле-августе текущего года. Он уточнил, что старт продаж автомобилей запланирован на сентябрь. Кроме того, ожидается, что, помимо «Москвича-6», на конвейер встанет еще один среднеразмерный кроссовер.