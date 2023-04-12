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Пронин: Серийное производство «Москвич 6» запланировано на июль-август

Юлия Курганова
Город
Пронин: Серийное производство «Москвич 6» запланировано на июль-август
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Серийное производство машин «Москвич 6» планируется начать в июле-августе текущего года. Об этом рассказал генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Он уточнил, что старт продаж автомобилей запланирован на сентябрь. Кроме того, ожидается, что, помимо «Москвич 6», на конвейер встанет еще один среднеразмерный кроссовер.

В настоящее время в линейке бренда две модели: кроссовер «Москвич 3» стоимостью от 1,97 миллиона рублей и электромобиль «Москвич 3е» — от 3,5 миллиона рублей, передает РИА Новости.

По итогам марта 2023 года завод «Москвич» смог продать более 500 автомобилей. Отмечается, что 314 машин приобрели непосредственно физические лица. Еще около 200 автомобилей купили корпоративные покупатели.

На базе Общегородского контакт-центра столичного департамента информационных технологий завод «Москвич» открыл специальную горячую линию. По телефону в круглосуточном режиме можно узнать всю информацию о модельном ряде, найти ближайший дилерский центр или оставить свои предложения.

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