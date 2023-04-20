Собянин: В Москве в рамках реализации инвестпроектов строится 21 спортобъект

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сегодня в городе проходит строительство 21 нового спортивного объекта, общая площадь которых составит порядка 190 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в четверг, 20 апреля.

— Строим в Москве 21 новый спортивный объект общей площадью около 190 тысяч квадратных метров. Для реализации масштабных инвестиционных проектов застройщикам предоставили в аренду без проведения торгов 23,6 гектара земли, — отметил глава города.

По словам Собянина, в столичном районе Куркино подходит к концу строительство ледового катка «Сталкер» площадью 10 тысяч «квадратов». Там будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, занятия хореографией и командные игры.

Также в районе Некрасовка на данный момент строится спортивный объект площадью 21 тысяча квадратных метров для тренировок и турниров по зимним видам спорта, а также шахматам, плаванию, баскетболу, волейболу, теннису, мини-футболу.

Кроме того, в Текстильщиках сейчас возводят спорткомплекс для одной из ведущих столичных волейбольных школ «Ника». Благодаря таким проектам жители районов получат современную спортивную инфраструктуру, а город — сотни рабочих мест, написал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

7 апреля глава города открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве. В здании оборудованы плавательный бассейн, тренажерный зал и игровой зал для баскетбола.