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Новостройку по реновации на месте снесенной пятиэтажки введут в этом году районе Дмитровский

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Новостройку по реновации на месте снесенной пятиэтажки введут в этом году районе Дмитровский
Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Дмитровский на улице Долгопрудная, владение 10 в этом году введут в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации.

— В настоящее время завершены монолитные работы и кладка стен, ведется монтаж оконных блоков, фасадные работы, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей. Новостройку возводят на месте снесенной пятиэтажки — улица Долгопрудная, дом 10, жители которой переехали в соседнюю новостройку — дом 12, — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилой дом будет состоять из двух секций с подземным паркингом и рассчитан на 125 квартир (однокомнатных — 25, двухкомнатных — 77, трехкомнатных — 23). Четыре квартиры предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и установят специальную сантехнику. В новых квартирах выполнят улучшенную отделку, она будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

Фасады облицуют фибробетонной плиткой трех оттенков: темно-коричневый, серый, антрацитовый, на них установят металлические корзины для кондиционеров. Лоджии остеклят.

На первом этаже разместятся нежилые помещения: вестибюль жилой части здания, лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.

В каждой секции установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг и 630 кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Новостройку оснастят системами охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут зайти в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

— момента старта программы реновации в районе Дмитровский введены в эксплуатацию 4 жилых дома по адресам: Дмитровское шоссе, дом 127, корпус 1, Долгопрудная улица, дома 7 и 12, Лобненская улица, дом 13. Сегодня на территории района для переселения по программе реновации возводят еще 4 жилых дома Всего в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 55 домов, — также добавил Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Москва Рафик Загрутдинов
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