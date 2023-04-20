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Tasnim: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США «Флорида» всплыть в Ормузском проливе

Евгений Жуков
В мире
Tasnim: ВМС Ирана принудили атомную подлодку США «Флорида» всплыть в Ормузском проливе
Фото: Минобороны РФ

Подводная лодка «Фатех» Военно-морских сил (ВМС) Ирана принудила атомную подлодку Соединенных Штатов «Флорида» всплыть на поверхность в Ормузском проливе. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило агентство Tasnim, ссылаясь на командующего ВМС вице-адмирала Шахрама Ирани.

Офицер заявил, что американская подлодка подходила к названному проливу «в полной тишине и под водой». Подобный маневр ВМС США был зафиксирован военнослужащими Ирана, которые вынудили субмарину «Флорида» подняться на поверхность воды и пересечь пролив в надводном положении.

В свою очередь ВМС Штатов уже охарактеризовали заявление иранской стороны, как «абсолютно ложное», поскольку в том районе, согласно заявлению Пятого флота, вообще нет американских подлодок, говорится в статье.

Сегодня Тегеран имеет натянутые внешнеполитические отношения не только с Вашингтоном. Так, политолог, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что полномасштабная война между Израилем и Ираном может разразиться уже в ближайшие годы.

Иран Подводные лодки США
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