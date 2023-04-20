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Пожар произошел в здании завода «Квант» в Зеленограде

Степан Жирнов
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Пожар произошел в здании завода «Квант» в Зеленограде
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Москва, Зеленоград, улица Конструктора Гуськова, 2с1 Карта всех событий

На территории завода «Квант» в Зеленограде произошло возгорание. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу в четверг, 20 апреля.

По данным пресс-службы, силы ведомства прибыли к дому № 2, корпус 1 по улице Конструктора Гуськова. На месте проводилась разведка.

Как сообщил «ВМ» источник, знакомый с ситуацией, в возгорание началось на втором этаже производственно-складского здания. Проведена эвакуация сотрудников.

Другой пожар произошел на внутренней стороне 93-го километра МКАД. Загорелся грузовик, стоявший на обочине. В связи с этим движение в сторону Ярославского шоссе некоторое время было затруднено.

МЧС Москва Заводы Пожары Зеленоградский административный округ (ЗелАО)
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