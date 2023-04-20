Грузовик загорелся на северо-востоке МКАД

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Москва, МКАД, 93-й километр Карта всех событий

На северо-востоке МКАД на обочине загорелся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Пожар произошел на внутренней стороне 93-го километра МКАД. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», движение в сторону Ярославского шоссе затруднено.

Другое ДТП произошло на Никольской улице в районе дома № 12. Автомобиль столкнулся с мотоциклом. Из-за этого было затруднено движение по трем полосам в сторону Старой площади. Позже движение на участке восстановили.