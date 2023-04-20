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Движение по Никольской улице восстановили после ДТП

Степан Жирнов
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Движение по Никольской улице восстановили после ДТП
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Никольская улица Карта всех событий

Движение по Никульской улице восстановлено после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

— Проезжая часть освобождена, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла на Никольской улице в районе дома № 12. Столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате были заняты три полосы в сторону Старой площади.

Другое ДТП произошло на Первомайской улице на востоке столицы. Выполняя поворот, водитель автомобиля не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора, и сбил их. Инцидент попал на видео.

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