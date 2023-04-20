Губернатор Красноярского края заявил о переходе на работу на федеральном уровне

Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на работу на федеральном уровне. Об этом в четверг, 20 апреля, политик написал в своих социальных сетях.

— На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края, — написал Усс в своем Telegram-канале.

В своем сообщении он выразил благодарность главе государства, а также всем, кто преодолевал вместе с ним трудности и достигал успехов. Кроме того, Усс заявил, что Красноярский край «сохранит статус одного из опорных регионов России» в дальнейшем.

Накануне ряд средств массовой информации сообщили, что Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку, и он уже написал заявление об уходе. Отмечалось, что в качестве основного кандидата на его пост рассматривался заместитель министра финансов Михаил Котюков.

В конце марта Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова.