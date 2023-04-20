Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Губернатор Красноярского края заявил о переходе на работу на федеральном уровне

Евгений Жуков
Политика
Губернатор Красноярского края заявил о переходе на работу на федеральном уровне
Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о переходе на работу на федеральном уровне. Об этом в четверг, 20 апреля, политик написал в своих социальных сетях.

— На днях у меня состоялась встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. Я получил предложение продолжить работу на федеральном уровне. Но при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития нашего края, — написал Усс в своем Telegram-канале.

В своем сообщении он выразил благодарность главе государства, а также всем, кто преодолевал вместе с ним трудности и достигал успехов. Кроме того, Усс заявил, что Красноярский край «сохранит статус одного из опорных регионов России» в дальнейшем.

Накануне ряд средств массовой информации сообщили, что Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку, и он уже написал заявление об уходе. Отмечалось, что в качестве основного кандидата на его пост рассматривался заместитель министра финансов Михаил Котюков.

В конце марта Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова.

Политика Красноярский край Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте