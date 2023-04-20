Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку

Никита Худяков
Общество
СМИ: Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку
Фото: Администрация президента РФ

Губернатор Красноярского края Александр Усс в ближайшее время уйдет в отставку, он уже написал заявление об уходе. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказали РБК источники, близкие к администрации президента.

Отмечается, что в качестве основного кандидата на его пост рассматривается заместитель министра финансов Михаил Котюков. По данным издания, Усс уже написал заявление об отставке.

В свою очередь пресс-служба губернатора в комментарии РИА Новости назвала слухами появившиеся сообщения о его возможной отставке.

9 апреля Усс поблагодарил всех, кто переживал за судьбу его сына Артема и помог ему вернуться в страну. По его словам, ситуация местами казалась безнадежной, но он верил, что все будет хорошо.

В октябре 2022 года Артема Усса арестовали в Италии за уклонение от санкций и отмывание денег. Его отец выразил уверенность, что предъявленное сыну обвинение имеет политический окрас. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Мужчину задержали в Италии по международному ордеру.

4 апреля российский бизнесмен Артем Усс прибыл в Россию после побега из-под домашнего ареста в Италии. После этого мужчина самостоятельно прибыл в следственный департамент МВД в Москве, где ему изменили меру пресечения.

Красноярский край Губернаторы Отставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте