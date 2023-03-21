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Суд в Италии одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Усса в США

Полина Пашкина
В мире
Суд в Италии одобрил экстрадицию сына губернатора Красноярского края Усса в США
Фото: Unsplash

Миланский суд одобрил экстрадицию предпринимателя, сына губернатора Красноярского края Артема Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Об этом во вторник, 21 марта, заявил адвокат бизнесмена.

Уточняется, что сына Александра Усса задержали в Италии по международному ордеру. В США предпринимателю предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

По решению суда Милана адвокаты Усса подадут апелляцию в кассационный суд, сообщает ТАСС.

В октябре 2022 года Артема Усса заочно арестовали и объявили в федеральный розыск в России. На родине его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере. Наказание за данное преступление предполагает до семи лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Александр Усс заявил, что инкриминирование американскими властями его сыну Артему уклонения от санкций и отмывания денег имеет политический окрас. Губернатор Красноярского края, который находится в нескольких западных санкционных списках, выразил мнение, что это очевидно.

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