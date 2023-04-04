Сын губернатора Красноярского края Усса добровольно сдался российской полиции

Фото: Пресс-служба Совфеда

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс добровольно явился в столичный следственный департамент МВД. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Как сообщил РИА Новостям адвокат бизнесмена Алексей Тихомиров, ему Уссу изменили меру пресечения.

— Следователь изменил ему меру пресечения и взял с него подписку о невыезде, — заявил защитник Артема Усса.

Во вторник, 4 апреля, стало известно, что сын губернатора Красноярского края добрался до России после побега из-под домашнего ареста в итальянском городе Милан.

В октябре 2022 года сына губернатора Красноярского края Артема Усса арестовали в Италии из-за уклонения от санкций и отмывания денег. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Непосредственно перед переправкой бизнесмена за океан, тот исчез из квартиры, в которой был заточен. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».