Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сын губернатора Красноярского края Усса добровольно сдался российской полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Сын губернатора Красноярского края Усса добровольно сдался российской полиции
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс добровольно явился в столичный следственный департамент МВД. Об этом стало известно во вторник, 4 апреля.

Как сообщил РИА Новостям адвокат бизнесмена Алексей Тихомиров, ему Уссу изменили меру пресечения.

— Следователь изменил ему меру пресечения и взял с него подписку о невыезде, — заявил защитник Артема Усса.

Во вторник, 4 апреля, стало известно, что сын губернатора Красноярского края добрался до России после побега из-под домашнего ареста в итальянском городе Милан.

В октябре 2022 года сына губернатора Красноярского края Артема Усса арестовали в Италии из-за уклонения от санкций и отмывания денег. 21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Непосредственно перед переправкой бизнесмена за океан, тот исчез из квартиры, в которой был заточен. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».

Аресты Предприниматели Москва МВД Задержания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Символ веры: что это?

Андрей Марочкин
Андрей Марочкин

Грязные игры против Трампа: посадят ли бывшего президента США за решетку?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно, фрукты: почему врачи постоянно призывают нас отказываться от продуктов

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

Впечатляющие инвестиции

Иван Кудря
Иван Кудря

Источник эндорфинов: почему важно заниматься спортом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Время собирать и разбрасывать танки

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Добыть воду на Луне

Все мнения
О проекте