Что известно о побеге сына главы Красноярского края Артема Усса

Фото: shutterstock

В пятницу, 24 марта, итальянская пресса сообщила о том, что сын губернатора Красноярского края Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Милане. Его разыскивает местная полиция. Что известно о деле российского бизнесмена и как ему удалось исчезнуть — в материале «Вечерней Москвы».

За что арестовали Усса

Проблемы с властями иностранных государств у Артема Усса начались в октябре 2019 года, когда правительство США выдвинуло против него, а также еще четверых россиян и двух нефтетрейдеров обвинения в нарушении санкций и отмывании денег. После этого сына губернатора Красноярского края арестовали в Италии.

В Штатах заподозрили Усса в том, что он контрабандой перевозил венесуэльскую нефть на сотни миллионов долларов в Россию и Китай. При этом его отец Александр Усс изначально видел в этом деле политический подтекст.

— Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной, — возмутился глава сибирского региона.

Позже, 28 ноября, Артема Усса перевели под домашний арест при условии, что он будет носить электронный браслет.

21 марта 2023 года миланский суд одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США. Адвокаты Усса собирались подать апелляцию в кассационный суд, однако их клиент решил не дожидаться решения и попросту сбежал.

Где Усс?

Как сообщает «МК», по официальной версии, в среду, 22 марта, 40-летний Усс просто срезал электронный браслет и исчез. Прибывшие на сигнал тревоги полицейские обнаружили перед собой лишь закрытую бронированную дверь, из-за которой был слышен звук включенного телевизора.

На место происшествия вызвали экстренные службы. После вскрытия двери выяснилось, что арестованного в квартире нет и его местоположение неизвестно. Беглеца ищут по всей Италии. На данный момент у местных правоохранительных органов нет доказательств, что бизнесмен покинул пределы страны.

Позже эту информацию сообщил и адвокат сына губернатора. Юрист находится в шоке от произошедшего и не знает, где сейчас Усс, цитирует правозащитника РИА Новости.

Не знает о местоположении сына и губернатор Красноярского края Александр Усс.

— Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего, — сказал он.

Также глава региона поделился мнением, что его сын стал жертвой геополитической игры. По словам Усса, квартира, в которой проживал нынешний беглец, тщательно охранялась полицией. Сотрудники правоохранительных органов даже посещали его по ночам, потому губернатор не совсем понимает, как его сын «мог незаметно исчезнуть».

При этом вряд ли стоит ожидать появления Артема Усса на родине: в России он объявлен в розыск и заочно арестован по подозрению в легализации денежных средств в особо крупных размерах.