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Красноярский губернатор Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии

Араз Салехов
В мире
Красноярский губернатор Усс ответил на сообщения о бегстве сына из-под домашнего ареста в Италии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Губернатор Красноярского края Александр Усс в пятницу, 24 марта, заявил, что не располагает информацией о местонахождении сына Артема.

По информации La Stampa, днем 22 марта молодой человек сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры. Когда на место прибыли карабинеры, он уже скрылся.

— Его местонахождение мне неизвестно, как и детали произошедшего, — сказал он.

Губернатор поделился информацией о квартире сына, в которой тот находился под домашним арестом. Уточняется, что жилплощадь очень тщательно охранялась карабинерами. Усс убежден, что его сын стал жертвой геополитической игры и утратил веру в правосудие. Однако деяния, инкриминируемые Артему, нельзя назвать преступлениями, цитирует его РИА Новости.

В октябре 2022 года сына губернатора Красноярского края Артема Усса арестовали в Италии из-за уклонения от санкций и отмывания денег. Его отец, губернатор Красноярского края, выразил уверенность в том, что предъявленное сыну обвинение имеет политический окрас.

В том же месяце сына губернатора объявили в розыск. Его обвиняют в легализации денежных средств в особо крупном размере.

21 марта Миланский суд одобрил экстрадицию Усса в США по двум из четырех пунктов обвинения. Молодого человека задержали в Италии по международному ордеру.

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